2021年第三季將至，歐美國家邁入解封，亞洲地區面對疫苗施打率的擴展，全球經濟基本面穩健復甦，投資人在關心通膨問題、疫情變化等議題下，該如何調節投資節奏？凱基投信投資策略部主管翁毓傑提出，對股市來說，目前進入另一個成長主升段，選趨勢股題材為王道；債市來說，持續看好利差型債券的收益空間，長線有累積報酬機會。

債市方面，翁毓傑分析，自2013年12月美國聯準會宣布QE退場後，利差型債券指數長期走勢仍強，且表現優於公債、投資級債等，尤其在經濟復甦階段，市場資金對風險性資產的胃納量提高，有助利差型債券走勢，如：高收益債、新興市場企業債等，若是鎖定存續期間相對較短的債券，更可望抵禦長期利率風險之疑慮，因此在追求長期收益的動機下，建議債券布局精選高收債相關題材。

股市方面，翁毓傑表示，全球股市週期進入成長階段轉由企業獲利驅動股價上漲態勢，而過去一年價值股、景氣循環股受到經濟緩復甦而走強，但市場氛圍隨時可能轉換，估計具有長期競爭優勢的企業品牌，以及有議價能力的公司，更可望轉嫁通膨成本，將視為受惠趨勢股題材。