暑假即將來臨，目前第三級警戒尚未宣布解除，宅經濟持續發酵，傳奇(4994)、弘煜科(6482)、真好玩(8491)備好手遊新產品，「錢」進軍暑期市場。其中，傳奇《戰鬥吧龍魂》將於6月22日上市，目前正持續進行事前登錄中；弘煜科與智冠(5478)子公司遊戲新幹線聯合發行的手遊新作《風色幻想SP手機版》昨天也開始啟動事前預約；真好玩(8491)《異能學園：Soulworker》今天率先在App Store及Google Play雙平台推出，希望先衝出好成績。

傳奇指出，傳奇與趣炫網絡合作研發日系幻想MMO手遊《Dragonicle》已於4月中在雙平台搶先推出國際英語版，繁體中文版定名為《戰鬥吧龍魂》，目前事前登錄人數已突破50萬人次，預計6月22日開服。

該公司5月營收2.44億元，年減17％，稅前淨利0.22億元，年減69％，前5月營收為12.22億元，營業利益1.36億元，稅前淨利0.27億元，每股稅前盈餘為0.25元。《戰鬥吧龍魂》6月22日上市後，7月將認列完整營收。

真好玩《異能學園：Soulworker》改編自韓國暢銷IP《Soulworker》，為一款經典動作類型的MMORPG，董事長周玄昆表示，疫情帶動全球遊戲市場的成長，移動遊戲持續展現強勢增長的態勢，據APP ANNIE最新公布的報告中顯示，2021年Q1每周全球下載量超過10億次，用戶支出每周高達17億美元，亞太地區為最大營收規模地區，而歐美則為成長幅度最大的地區。今年真好玩上半年度海外營運助攻，前5個月營收達8.57億元，年成長150.53％，下半年度將全力主推知名IP新作《異能學園：Soulworker》，明年將積極搶佔全球遊戲市場，推出更多款符合市場趨勢的代理及自研產品。

弘煜科第1季稅後淨利623萬元，結束連續6季虧損。新作《風色幻想SP手機版》與新幹線聯合發行，昨天開啟事前預約活動，除《風色幻想SP手機版》外，下半年接著推出與日本娛樂平台大廠DMM合作的手遊《流星板機》，今年全年力拚轉盈。