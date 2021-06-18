技職教育也要走入社區！有感於台中市烏日區近年來發展快速，周邊商圈興起，再加上108新課綱強調多元學習，在當地設立已50多年的明道中學，以跨科、跨群、跨部別合作方式，帶領學生進入社區、與店家一起創業實作，共同經營「明道生活圈」，也落實聯合國永續發展目標。

明道中學商管群教師兼總召陳惠菁指出，技職教育除了要教學生理論，更應重視實務，特別安排學生與在地店家接觸、學習實務經驗，此部分落實在高一至高三階段的課程設計、專題實作、小論文寫作等，除可幫助學生學得專業技能，更懂得團隊溝通、跨界整合。

校方舉例，商業經營科學生與烏日在地「種子手作坊」咖啡廳合作，製作出專題「一杯咖啡溫暖長照路」就廣受好評，因該咖啡廳員工多是60多歲年長者，商經科學生與美工科跨群合作，實際走訪咖啡廳、進行問卷調查分析，協助店家設計網美牆及logo等，吸引人潮。

此「一杯咖啡溫暖長照路」專題獲得肯定，台中市童庭社會福利慈善事業基金會就認為，學生們投入社區、服務在地長者，幫助長者走進社區、建立成就感。

此外，「打擊食物浪費、不 NG 之剩食饗宴─以明日餐桌為例」則實際推動減少剩食、環保餐具及蔬食餐飲、翻轉剩布等觀念，展現年輕人對永續經營的理念，也影響周邊店家。