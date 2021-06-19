資深媒體人陳文茜。(圖／本報資料照)

蔡政府採購疫苗不力，資深媒體人陳文茜示警，許多人不了解全球秋冬可能因變種病毒疫情再反撲，而台灣現在至年底疫苗仍短缺，她推估，至年底有把握取得的疫苗僅2075萬劑，但總統府似乎忘記全台灣有2400萬人，扣除5歲以下幼兒，需要4500萬劑，到年底還短少2000萬劑。

談到疫苗短缺，陳文茜指出，去年12月，衛福部長陳時中對外正式宣布向國際採購國際疫苗3000萬劑，當時他對本土生技疫苗的措詞非常中肯，「希望之後，本土疫苗可以跟上來」。

陳文茜說，今年2月，當國際因為疫苗不足鬧成一團，歐盟和英國AZ吵架，加拿大總理每天打電話興師問訂購的輝瑞BNT疫苗在那裡，但蔡政府在當時不是一看不對勁，趕緊再加碼國際疫苗採購，而是反向砍單少買1000萬。

陳文茜指出，蔡政府採購的國際疫苗，包括COVAX分配的疫苗，共近2000萬劑，這僅夠1000萬人施打，宣布此決策的就是蔡英文總統，或許因小國無力，或許有錢卻愚蠢。

陳文茜樂觀估計，即使所有台積電、永齡基金會使出渾身解數，甚至以晶片換疫苗，BNT的1000萬疫苗年底前全到，莫德納剩下400萬左右也全到，加上AZ總公司再到300萬，COVAX機制再給我們300萬（包括日本再捐贈），美國75萬嬌生疫苗，至年底有把握的頂多約2075萬劑。

陳文茜估算，加上之前已施打疫苗者，到年底台灣也只有再1100萬人能接種到2劑疫苗，總統府或許忘了，台灣的人口是2400萬，扣除5歲以下幼兒，需要預購疫苗數量約4500萬以上，也就是疫苗至少年底前，還短少了2000萬，遑論加強針，或是變種病毒疫苗。

陳文茜譴責民進黨，團結抗疫，是你們團結起來不承認錯誤？不為人民買足夠的疫苗嗎？不要告訴大家團結抗疫，而是說明政府有沒有做到採購或是授權採購足夠的疫苗，至少目前為止，政府共同遺棄了島嶼上一半的人民。