因應政府防疫的規定，很多學校今天（19日）透過線上直播舉辦畢業典禮，立委費鴻泰也以視訊方式，恭喜和鼓勵109學年度畢業同學。

費鴻泰表示，畢業生同學因應環境變遷來調整自己心態與行為，強調健康是一切發展的基礎，希望大家盡早有疫苗可施打，可以盡快回到正常生活模式。

受到疫情影響，費鴻泰也提供線上陳情，他表示最近收到的線上服務案件，有些來自今年大專院校畢業生的服務案件。例如，有畢業生近期將赴國外就讀研究所，擔心因自費疫苗已取消；目前，公費疫苗接種對象的第四類「因特殊情形必要出國者」，並未含有自費出國留學生。

費鴻泰說，這些將出國進修的年輕人，以目前公費疫苗接種對象的狀況，擔心不知何時可以打到疫苗。為考量這些年輕人，可防護病毒侵害及趕上開課時程，費鴻泰要求蔡政府，將赴國外留學的學生們，盡早編入施打疫苗的類型，並且要給予這些留學生施打世界各國認可的疫苗。