行政院日前拍板7月起擴大疫苗施打對象，運輸業納入高鐵、台鐵、北北基桃國道客運、貨運司機，引發分配不公罵聲。北市議員徐弘庭在議會交通委員會上直言，北市公車、台北捷運單日運量高達120萬人，遠比雙鐵還高，因此提案要市府向中央爭取納入，議員王鴻薇也讚聲，建議可聯手台中、高雄捷運一同爭取，北市府允諾將積極處理。

台北市議會交通委員會下午審議交通單位預算，會上徐弘庭提案「公車駕駛列入優先疫苗對象」。他說，遊覽車與公車司機面對乘客時狀況不同，前者是採點對點的方式，後者則是點線面，容易有亂數，且雙北公車、北捷運量大，施打優先順序卻獨漏雙北公車司機。

王鴻薇也說，行政院注重台鐵、高鐵人員，因為交通部是主管機關，地方大眾運輸則比較沒注意，但就雙北大眾運輸乘載量來說，絕對不輸雙鐵，更直言「台鐵、高鐵都能打，只有捷運不能打，難道是歧視性待遇嗎？」建議北捷可串聯結合2縣市捷運公司共同爭取。

對此，北市公共運輸處長常華珍說，市府早在15日將公車司機、場站人員造冊行文給交通部，後續也有將捷運相關人員列入造冊名單，再請中央部會協助轉給中央流行疫情指揮中心，期能將其納入優先施打名單內。

北捷公司總經理沈志藏也說，捷運方面僅有機場捷運人員有打疫苗，因其與機場國門有所接觸，但新北、台中及高雄市捷運都沒有。目前北捷已將一線人員造冊，名單約有6000人，包括司機員、站務員、清潔及保全等第一線跟民眾接觸者。

沈治藏說，經公司統計，昨北捷運量約為56萬人次，公車運量也差不多這數字，也就是說，雙北大眾運輸加起來約120萬人次，但雙鐵加起來大概不到10萬人次。

由於眾委員、相關局處意見相同，身為交通委員會第一召集人的徐弘庭裁示，該項提案通過，附帶意見為捷運公司爭取一線人員列入疫苗優先施打順序，並結合台中、高雄捷運共同辦理，北市府也允諾會積極處理。