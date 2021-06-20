吳申梅日前拍攝新歌〈千里夢相思〉MV。（音圓唱片提供）

吳申梅日前拍攝新歌〈千里夢相思〉MV。（音圓唱片提供）

吳申梅的《天燈》專輯發片遇上三級警戒，通告、活動全停，商演活動初估約取消或延後近20場，她豁達接受，表示：「不是只我一人受影響，是所有人都感同身受，現在當務之急，是同島一命，希望大家落實宅在家，Stay Home，Stay Safe！」她遵守防疫近日都宅在家，邊運動邊看國外烹飪節目，日前第一次學做饅頭就上手，她在社群分享做好的全麥饅頭，賣相十足吸引粉絲敲碗「點餐」，央求她教作黑糖饅頭、南瓜饅頭，甚至還私訊欲訂購。

吳申梅透露接下來將打造「豆漿饅頭」，「而且豆漿可是吳媽媽親手搾的喔，有機、健康又營養，請大家拭目以待喔」。不僅如此，她還桿麵做饅頭、嘗試做披薩，「賣相普普，但有料又好吃喔」，她愛做菜，而媽媽和弟弟就是最好的食客，為了不被弟弟打槍，她用盡心思卯足勁上菜，日前選用上等牛腱肉製作日式咖哩，讓高級嘴弟弟大讚好吃，一碗接一碗停不下來。

吳申梅的新歌〈千里夢相思〉MV近日曝光，回想對這首歌的第一印象是，她說：「好像小時候愛看的武俠劇、裡頭超好聽的主題曲，不知為何腦海一直跳出《倚天屠龍記》絕美的影像。」錄音時吳申梅覺得特別上手，僅花2、3小時就收工：「邊唱邊幻想自己是小龍女吊鋼絲過招。」不過拍MV時，導演希望吳申梅配合歌曲情境流下一滴淚，沒想到半夜眼睛超乾的她逼不出淚水，只能滴眼藥水上陣，最後NG了10次都未達到要求，吳申梅當時心想：「怎辦？我沒過關，全劇組人都被我拖著不能回家。」隨後居然眼一紅、淚水盈眶，完美捕捉「一滴淚」的淒美畫面。