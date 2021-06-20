新冠疫情確診數趨緩，新北市今新增44例為近期最低；市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，目前新北市累計6121例確診，仍集中在疫情熱區，還是要繼續廣篩、把隱藏感染源找出來；侯也強調，「這只是一天的數字，還是要看整體的趨勢來判斷，新北市絕對沒有鬆懈的本錢，一定要努力再努力」。

侯友宜表示，新北市累計6121例確診，已有3759人解除隔離，昨天共有3367人前來社區篩檢站採檢，找出4個陽性者，陽性率0.1％跟昨天差不多，看得出來一個現象，透過不斷廣篩再廣篩，找出隱形傳播鏈，控制疫情達到效果。