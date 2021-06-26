52歲鄭姓街友日前在艋舺公園喝醉時，因細故跟44歲徐姓街友嗆聲，徐因此懷恨在心，7日凌晨3時兩人再度碰面，徐要鄭為上次出言不遜道歉，但鄭拒絕，徐一怒之下，找來李姓、曾姓等10名街友，將鄭團團圍住，一陣拳打腳踢，萬華警方日前將涉案街友陸續傳辦，依聚眾鬥毆及傷罪送辦，兩方11名街友初查都沒有確診肺炎，違法聚集則依違反傳染病防治法，報請衛生局開罰。

警方調查，鄭姓、徐姓街友經常在艋舺公園活動，上月初鄭喝醉時，嗆經過的徐「看啥小？」讓徐十分不爽，後來疫情爆發，一干街友紛紛離開公園，一直到本月初，陸續以有街友回到公園睡覺。

7日凌晨3時許，兩人又在公園碰頭，徐要鄭為上次嗆聲道歉，但鄭悍然拒絕，人緣不錯的徐，就近撂來睡在附近的李姓、曾姓、柯姓等8男2女，10人將鄭圍住不讓他離開，接著由徐帶頭，對鄭拳打腳踢，造成鄭頭部、手臂擦挫傷。

眾人逞凶後分別離去，警方到場時，將鄭男送往和平醫院救治，所幸並無大礙，後調閱監視器及查訪街友，日前將滋事的10人陸續逮捕到案，經偵訊後8人坦承動手，另2人則是助陣吆喝，警訊後都被依法送辦。

警方逮捕街友時，剛好衛生局公布艋舺公園有6名街友確診，讓承辦人員不敢大意，口罩、護目鏡及防護衣全幅武裝，在室外對眾人偵訊，初查雙方11人均為陰性無確診，讓警方也鬆了一口氣，眾人違法群聚部分也已報請衛生局開罰。