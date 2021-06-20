秘魯數以千計支持社會主義者卡斯蒂約和保守派藤森惠子的人，今天都走上街頭抗議，因為6日總統大選結果導致緊張局勢加劇。

卡斯蒂約（Pedro Castillo）在官方計票中領先，藤森惠子（Keiko Fujimori）則試圖使計票結果無效，雖然民調機構易普索秘魯分公司（Ipsos Peru）表示已對選票統計分析，無法證明存在異常投票模式，會讓某一候選人處於相對優勢。

秘魯總統大選的兩名候選人：卡斯蒂約（Pedro Castillo）與藤森惠子（Keiko Fujimori）。(圖/美聯社)

前左派總統候選人孟多薩（Veronika Mendoza）在支持卡斯蒂約的集會中表示：「我們不會允許他們漠視民意，輕忽選舉結果。我們將捍衛民主。」孟多薩並指控藤森惠子陣營在選舉舞弊問題上說謊。

卡斯蒂約著眼於如果當選將修改憲法。這次卡斯蒂約獲得50.125%的選票，藤森差他4萬4058張選票，他已宣布自己勝選。

藤森惠子是入獄的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女，她沒有表示任何態度軟化的跡象。

她在集會上說：「我們不會接受我們的選票被偷走。」