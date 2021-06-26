全球有25億人已施打疫苗，每天仍新增40餘萬人感染新冠肺炎，台北市長柯文哲26日表示，解封與否牽涉政治文化，美國去年總統大選投完票，感染人數上升，那段時間應該是政府功能不好，美國雖然每天有1萬人感染但還是解封，我們至少要知道全世界和美國的狀況，思考如何制定台灣防疫戰略邏輯。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，每次疫情會報都會問過去24小時全球、美國新增多少案例，去年疫苗還沒出來時，秋冬有第一個高峰，第二個高峰是印度造成的，很大的感染死傷慘重，每天幾十萬人感染，從美國案例，開玩笑說比看那斯達克指數還準，從美國每天新增幾個案例，可以看出美國處理疫情的態度。

柯文哲表示，去年3月開始，美國很平均大概1天4萬例確診，一直到投票前往上每天達到8萬例，他跟幕僚說美國前總統川普選情不穩，政局穩定的話不應當這樣，有人說是因為選舉造勢活動造成感染上升，但美國總統大選一投票完，很明顯感染人數就失控，那段時間應該是政府功能不好，美國總統拜登上任，很快速開始打疫苗，每個月接種6000萬劑，1月21日拜登上任時感染人數就下降。

他觀察，一直到現在，美國打過1劑的有55％，接種2劑應該有約40％，但每天還是有1萬名確診，這是思考解封與否很重要的參考因素，美國到現在為止還是有1萬人感染，美國大聯盟根本都已經開打、很多地方都不戴口罩了，解封與否也牽涉政治文化，看美式職棒或日式職棒風格就不一樣，美國講究強力棒球，日本也許比較細膩，美國雖然每天有1萬人感染，全國還是解封，對整個國家運作、經濟發展就是這個態度，從國際局勢看起來，我們至少要知道全世界和美國的狀況，思考制定台灣防疫戰略邏輯該怎麼決定。

柯文哲說，昨天全世界新增43萬人感染，25億人打過疫苗，但還是有40幾萬人感染，特別是變種病毒一直出現，從現在開始到可見的時間內，真的要與狼共舞，想辦法和疫情並存，既可以不讓疫情太嚴重，也讓生活干擾少一點。