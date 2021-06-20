今1架共機侵擾我西南空域 17:562021/06/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 闖退役直升機睡大覺 醉漢嫌熱砸窗 中共百年黨慶倒數 北京維安升級 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港連15天本土「零新增」 擬放寬社交距離措施 14:272021/06/20 兩岸 今增11死 40多歲女全家5人染疫 羅一鈞：1周後將會下降 15:382021/06/20 生活 終結零確診彰化今＋1 7旬里長染疫CT值僅16.5 妻子也採陽 16:352021/06/20 生活 校系採計與數學課綱 互相矛盾 04:102021/06/20 生活新聞 雷雨彈一路轟到晚上 7縣市豪大雨特報 16:232021/06/20 生活 賈永婕火大被盜照賣空氣清淨機 04:102021/06/20 娛樂新聞 經費需求暴增 日本擬閹割F-15J此一關鍵新能力 22:522021/06/19 軍事 屢創新低！本土確診增107例 另添11人死亡 13:372021/06/20 生活 桃園接種後猝死再1例 95歲老婦16日接種今死亡 15:032021/06/20 生活 西南氣流帶豪雨 屏東零星淹水無災情 11:442021/06/20 生活 西南風持續帶來水氣 中南部慎防豪大雨 周二起鋒面來台 11:332021/06/20 生活 政治熱門新聞 拜登愛犬過世蔡英文致哀 網友批：台灣人不如美國狗 - 政治 范雲等綠委反對公開3＋11會議記錄 郭正亮脫口4字 - 政治 蔡英文留言悼念拜登死去的狗 鄭照新88字洩悲哀真心話 - 政治 柯P爆料高嘉瑜喬疫苗 兩人最新「民調」跌破眼鏡 - 政治 政府致力於掩蓋真相 宅神怒飆6點：民進黨根本有病 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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