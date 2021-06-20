運8反潛機。空軍提供
運8反潛機。空軍提供

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

闖退役直升機睡大覺 醉漢嫌熱砸窗
中共百年黨慶倒數 北京維安升級
#空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布