紐約洋基21日對戰運動家，救援投手查普曼(Aroldis Chapman)在9局上陷入困境的時候，運動家敲出一支內滾，正打在洋基三壘手面前，傳了二壘再傳一壘，再見三殺！洋基2-1險勝，運動家總教練馬文(Bob Melvin)說：「在棒壇這麼久，我什麼都看過了，但我從沒看過比賽這樣結束的。」洋基單季3次三殺追平大聯盟紀錄，同時在31天內出現3次三殺更是寫下新紀錄。

Just ending the game on our daily triple play 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Hwt7C8hRqj — New York Yankees (@Yankees) June 20 2021

左投查普曼9上登板之後，控球完全當機，四縫線和滑球愈投愈歪，羅瑞(Jed Lowrie)、坎普(Tony Kemp)都只是站在原地沒出棒就獲得四壞保送。運動家無人出局攻占一二壘，輪到捕手墨菲(Sean Murphy)打擊。查普曼第一球又是壞球，其實以他當天的狀況，墨菲完全不出棒就沒事了，但墨菲忍不住對一顆內角球出棒，結果打成最糟的結果。

三壘手厄薛拉(Gio Urshela)撿起墊一步就踩上三壘封殺羅瑞，傳給二壘手勒馬修(DJ LeMahieu)再封殺坎普，最後傳一壘手吉騰斯(Chris Gittens)封殺了墨菲。查普曼露出如釋重負的笑容，總計他用掉11球，最後1球就解決了全部3人。洋基總教練布恩(Aaron Boone)愉悅地說：「三殺總是冷不防出現的，當時我就想到這應該是三殺了。」這顆內滾很強勁，如果是軟弱的滾地可能就來不及殺到一壘。

洋基以2勝1負在系列賽擊退運動家。獲勝的重要功臣是捕手桑契斯(Gary Sánchez)，他第6局擊出2分打點的二壘打。大聯盟前一次再見三殺要追溯到2009年8月的費城人，距今已超過10年。