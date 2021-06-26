天使隊「二刀流」大谷翔平本季終於獲得應有的關注，至少在美國媒體而言是如此。早在2017年從日職赴美之初，日本運動媒體鋪天蓋地報導。他的隊友卓奧特(Mike Trout)是大聯盟第一戰將，但卓奧特也從沒看過像日媒這樣的驚人陣仗，把房間擠到沒地方站。大谷翔平首季雖然摘下新人王，卻未在美國獲得應有的重視。

野茂英雄、鈴木一朗、松井秀喜、田中將大這些東洋猛將，他們都在首季赴美即入選全明星賽，唯有大谷一口氣被美國球迷「冷落」了3年。原因是大家不買帳所謂「二刀流」的神話，大聯盟有不少選手是廣義的二刀流，但在職棒的最高殿堂，除了棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)，沒有人能同時將投球與打擊維持在頂尖水準。

大谷旅美第2年就因手肘受傷不能投球，接著是去年他面臨最低潮，打擊率低至0.190，別說二刀流，連「一刀流」都岌岌可危。但是今年大谷破殼而出，將他過去所講的大話全部兌現，他以全聯盟前3的長打率角逐全壘打王，同時在投手丘上維持2.58的優秀自責分率，成為美聯MVP頭號熱門。勝利貢獻值(WAR)5.0高居全聯盟之冠，而且是投打各占一半，美國作家全都沒看過這種人。

今年開季，大谷曾有一段時間是「全聯盟最快擊球初速」「全聯盟投手最快火球」的投打紀錄保持者，專家在《今日美國》談論著他的不尋常怪力。5月，大谷某一次登板飆了7局10K，籃球明星杜蘭特(Kevin Durant)說：「我正要在遊戲裡買下這傢伙，他跟大家是完全不同種類的球員。」美國媒體至今對大谷使用最多的形容詞之一就是「獨角獸」，世上僅有這一隻。

6月，一位美國作家在SB Nation寫道：「我過去沒有給予大谷應有的關注，當他今年轟出470呎、初速112英里的全壘打的時候，我立刻明白我錯了，現在我要阻止別人犯下相同的錯誤。」美國媒體從大聯盟官網、臉書開始，紛紛搭上這波大谷熱潮，賭盤也推出「大谷今天轟不轟」的賠率。

本周大聯盟公布明星賽第一階段球迷票選，大谷翔平在美聯指定打擊位置以35%得票率（117萬票）遙遙領先第2名的53萬票。一位叫做Kylie Link的美國女球迷，追著去看大谷的比賽，手中標語用翻譯的日文寫著「大谷跟我交往吧」，象徵著大谷旅美第4年終於贏得美國球迷的肯定，即將追隨日本前輩的腳步踏入美職全明星賽。