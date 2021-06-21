受到鋒面影響，本周開始全台陸續有降雨的情況，讓氣溫較上周下降，連帶用電量降低。台電估計，21日預估最高用電3670.0萬瓩，供電燈號亮出穩定的綠燈。

氣象局指出，21日梅雨鋒面靠近，西南風持續帶來水氣，加上梅雨鋒面逐漸接近，天氣環境更趨不穩定，降雨情況較20日增加。22日起鋒面滯留臺灣上空，滯留鋒面和西南風同時影響，全臺天氣皆不穩定，各地都是斷斷續續降雨的天氣型態。

電預估，21日預估最高用電3670.0萬瓩，尖峰使用率90％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4059.8萬瓩，預估尖峰備轉容量389.8萬瓩，備轉容量率為10.62％，讓供電燈號亮出供電充裕，系統供電餘裕充足。

值得注意的是，台電預估本周供電狀況，預估尖峰用電回落3150萬瓩至3620萬瓩之間，備轉容量率11.34％至14.00％之間，整周供電量綠燈。