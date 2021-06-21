【LIVE直播】北農士林群聚疫情擴大 柯文哲緊急召開記者會說明｜2021.06.21

台北農產運銷公司爆發群感染，20名員工與18位批發市場、零批場攤位承銷商、7位派遣工，共45人確診；而士林護理之家也傳出群聚感染，其中已3人死亡。台北市逐漸控制的疫情似乎再度出現破口，台北市長柯文哲今日緊急召開記者會，說明台北市防疫最新進度。

柯文哲指出，目前台北市的清零計畫，希望是每個禮拜可以下降一半確診人數，並且每周列表做比較，目前全北市只有士林以及萬華地區出現未達標準的狀況，因為兩邊都有出現群聚的情形；柯文哲指出，其他地區的確診情形下降，顯示疫情有所控制，居家隔離的數字也有所下降，這對於精準疫調相當有幫助。

至於北農群聚感染的狀況，柯文哲指出，因為北農主要負責將中南部運輸上來的農產品進行批發，所以該區域的流動人口相對複雜，上禮拜就已經在該地進行快篩專案，但流動性實在太大，陸續都有出現感染問題。

柯文哲指出，目前出現的問題是因為過去的疫調是以戶籍作為根本，但是北農沒辦法輕易做到有效的疫調，因為目前確診的人員僅有不到一半是設籍在台北市，大多是新北以及基隆，所以目前疫調有困難。而上禮拜有進行專案討論，中央派人加入討論後，出現新的想法，柯文哲指出，目前北農在全台的流動人口有近4000人，與其每個禮拜對他們做快篩，不如直接打疫苗，圍堵疫情擴散，中央也同意，所以提供4000支疫苗給台北市，希望在2到3天內打完疫苗，解決疫情。

北農目前群聚狀況嚴重，是否會有休市的打算？副市長黃珊珊指出，蔬果批發要供應民生基本需求，日前已經與農委會主委陳吉仲做過溝通，會以降載的方式進行處理，目前都在控制中，精準疫調，希望在一個禮拜內可以讓疫情降溫。

至於士林長照的問題，台北市衛生局指出，在本月8日出現第一起個案後，後續有進行全員快篩，16日全面普篩，在這之前也陸陸續續有出現確診個案，目前累計47人確診，分別送到11個收治醫院。