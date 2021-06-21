龜山21日一早不平靜，有3男都曾接種疫苗，清晨陸續出現意識不清甚至失去生命跡象的現象，其中93歲施姓老翁，消防隊到場已無呼吸心跳，桌上還留著麥片粥還沒吃完，家屬忍痛放棄急救，另外在洗腎中心接種疫苗52歲的黃姓男子也送醫不治，讓桃園接種疫苗後猝死案再添2人，加上昨天前的13位和中壢85歲老翁，累積達16人。

龜山93歲施姓老翁有肝癌病史，17日曾於大崗國中接種疫苗，本來行動自如，但施打完後就跟家人反映不良於行，得靠助行器才能行走，本來打算今日就醫，早上8點多家人還看到他在吃麥片粥，豈料近10點再度查看，老翁已在椅子上叫不醒，消防員到場時老翁已失去生命跡象，家屬忍痛放棄急救。

另外52歲的黃姓男子，18日在洗腎中心接種疫苗，21日早上6點多在家中被家人發現失去生命跡象，消防員獲報到場已無呼吸心跳，緊急送長庚醫院急救，但仍回天乏術。

至於91歲王姓老翁，15日在壽山高中接種AZ疫苗，21日清晨5點多被家人發現呼吸急促、意識不清，緊急送往聖保祿醫院急救，目前仍在住院觀察中。