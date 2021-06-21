【愛傳媒葉毓蘭專欄】五月初COVID-19疫情加溫，確診案例突然爆增，政府進行確診者疫調來防堵、斷絕疫情擴散，但由於種種因素，民眾無法完整列出足跡，疫調常未能真正確實，不但增加民眾對疫情恐慌，也增加防疫困難。

為此，政府推出「簡訊實聯制」，以方便疫調作業，並一再強調實聯制不會收取簡訊費用。另針對是否會遭濫用的質疑，指揮中心掛保證，簡訊實聯制不留個資、不作防疫以外用途。但事實真的是這樣嗎？

說是不收費，但審查防疫紓困4.0特別預算時，卻發現國家通訊傳播委員會（NCC）竟編列簡訊實聯制所需預算8億元，經國民黨立委要求全數刪除，最後經朝野協商後，刪減5億元，並須提出書面報告。

除了費用問題外，更讓人質疑資料遭不當使用的疑慮，指揮中心一再強調不做防疫以外的用途，但是，臺中地方法院法官張淵森投書指出，日前在審核刑事警察局搜索票聲請書時，發現警方利用簡訊實聯制的相關資訊鎖定嫌犯行蹤，顯然已與實聯制的防疫目的相背。

對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在6月20日的記者會說明，本案刑事警察局有依法向法院申請通訊監察，在通聯資料中有簡訊實聯制的訊息，陳宗彥並重申，簡訊實聯制不作防疫以外之運用，將通令警政署，通訊監察資料中如發現有簡訊實聯制的資料，應予排除不得使用。

陳副指揮官的說法能讓民眾安心嗎？即使書面上排除，但警方一旦握有這些資料，也很難不運用於刑案的偵查作為，一樣是「目的外使用」，我認為，釜底抽薪的做法應該從源頭控管，要求電信業者絕不能將簡訊實聯制提供防疫目的以外的使用，而不是資料給了叫人家不要用。

人民的信賴是政府施政的重要資產，原來說的不收費，還大大感謝電信業者，另一手卻大方編列數億元預算付費；信誓旦旦保證簡訊實聯制不作防疫外使用，卻遭用於偵辦刑案，這些不僅影響民眾對政府的信賴，減低使用實聯制的意願，恐又造成疫調不確實而形成防疫破口，恐得不償失。政府不能說一套做一套。

作者為立委、前警大教授

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