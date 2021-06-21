屏東縣政府迄110年5月底止 1年以上債務未償餘額為125.2億元 16:302021/06/21 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣截至110年5月底止，1年以上債務未償餘額為125.2億元，短期債務未償餘額為0元，自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）為5.47億元；依戶政人口數估算，屏東縣平均每人負擔債務為1.5萬元。 更多縣府債務資訊，民眾可透過網路連結到「屏東縣政府全球資訊網(https://www.pthg.gov.tw)/資訊公開/最新債務訊息」頁面查詢，屏東縣政府均會按月揭露相關債務資訊。 無大案撐腰 1至5月僑外投資件數、金額雙減 《櫃買市場》電子投票過門檻 上櫃、興櫃公司股東會前可公告除息 #債務 #未償 #餘額 #屏東縣政府 #屏東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣銀行21日起恢復派員駐點屏東縣政府辦理收款業務 16:442021/06/21 財經 買房出租5年才發現是海砂屋 法院判賣方還錢 12:132021/06/21 社會 3月未足額進用身障者 中科院、華邦電分為公私第一 11:362021/06/21 財經 知名養生館偷營業罰30萬元 24小時內扣押創全國最快紀錄 14:422021/06/21 社會 1分鐘讀財經》台股兩大利多助陣 抗美股回檔與台積電遭降評衝擊 08:272021/06/21 財經 梅雨鋒面南移台灣 經濟部應變小組開設二級 12:002021/06/21 財經 進用身障者就業 義務單位足額進用達9成 13:282021/06/21 生活 捐疫苗 台積電回應獲董事會支持 04:102021/06/21 財經焦點 群益證券本周看好IC設計、矽晶圓等五類股 09:252021/06/21 財經 駐港辦人員返台 邱太三：拒絕接受矮化國格的政治條件 17:402021/06/21 兩岸 《半導體》敦泰前5月已賺去年全年逾2倍 非手機領域動起來 10:192021/06/21 財經 財經熱門新聞 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 深圳鹽田塞港首波衝擊在今晚？ 美電商巨頭恐變受災戶 - 財經 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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