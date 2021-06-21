屏東縣截至110年5月底止，1年以上債務未償餘額為125.2億元，短期債務未償餘額為0元，自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）為5.47億元；依戶政人口數估算，屏東縣平均每人負擔債務為1.5萬元。

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