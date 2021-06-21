孕婦列入疫苗優先施打對象，蔡英文總統今天表示，根據專家會議結論，孕婦將納入第六類公費疫苗接種對象，跟七十五歲以上長者並列。但她也提醒準媽媽，接種之前務必先和醫師討論再決定。「希望這樣的消息，能讓妳們更放心！」

蔡英文在臉書表示，這段時間，她在臉書、IG和LINE的後台，收到了很多準媽媽們的焦慮訊息，她們都很想知道：孕婦能不能優先接種疫苗？

準媽媽們告訴她，時時刻刻都在擔憂胎兒的健康，深怕自己一不小心暴露在風險中，也可能會影響了寶寶的安危。尤其在疫情期間，她們不得不出入醫院產檢，讓焦慮更加倍，因此想知道能否透過接種疫苗，來保護自己也保護孩子。

蔡英文表示，她跟大家一樣關心這個問題，今天指揮中心已經說明，根據專家會議結論，孕婦將納入第六類公費疫苗接種對象，跟七十五歲以上長者並列。但她也要提醒各位準媽媽，在接種之前，務必先和醫師討論接種的風險和效益，對身體狀況做好評估，再決定是否接種。

她說，一面照顧肚子裡的寶寶，一面要配合防疫，真的是辛苦各位準媽媽了！「希望這樣的消息，能讓妳們更放心！」