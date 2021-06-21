台東縱谷台9線上，早期有不少嫁到當地的新住民在路邊賣甘蔗、玉米，生意很好，也成為當地特殊景觀，但自疫情大爆發後，因為沒遊客，一整天賣不到500元，10多家攤商只剩2、3家還在苦撐，她們希望疫情快點控制，遊客快來，才能解決斷炊困境。

台9線台東關山、鹿野段早期有10幾家越南籍新住民開設的小攤，販售甘蔗、玉米等當地農特產品，是許多旅人解渴的驛站，但因環境變遷，加上三級防疫，公路上幾乎不見遊客，現在只剩3家在苦撐。

其中，最早在當地設攤的阿瑤無奈地說，以前1天的營業額可到2000多元，連續假期甚至可賣到5000餘元，疫情爆發以來，幾乎都沒有遊客上門，只有附近居民偶爾光顧，1天賣不到500元，快要餓死了，但是自己種的農作物，不賣也不行。

阿瑤18、9歲就從南越嫁來關山，甜美的相貌及姣好的身材，讓村內青年興起到越南娶妻風潮，20多年前，公公提供2分半土地給她種甘蔗、玉米，並開始路邊設攤，丈夫卻在10幾年前罹癌過世，留下2位讀小學的兒子，歷經煎熬後走出谷底，曾獲模範單親媽媽表揚。

戴上越南斗笠頭巾的阿瑤，笑容親切、美麗，跟客人用流利的國、台語閒話家常，還帶有越南口音，常吸引遊客買甘蔗汁「嘗甜頭」，生意亮眼，眼看著台九線上姐妹淘甘蔗、玉米攤的興衰，阿瑤感嘆地說，希望疫情快點控制，遊客快來，回到以前的光景。

而縱谷區縣議員陳宏宗說，許多老百姓都快活不下去了，台東多日零確診，希望縣長拿出拿出魄力，宣布台東防疫降級。