桃園市長鄭文燦21日表示，三級管制調整涉及傳播率降到1以下、採檢陽性比率降到正常值、以及熱區和群聚感染事件獲得控制，目前還沒有全面解除三級管制為二級的條件，看來628三級管制應該會延長，雖然有人提議分區或微管制，但不符合台灣現況，畢竟確診個案都是各縣市互動的結果，分區解封有一定風險，不過他也直言，考慮經濟和生活，商業活動規範可以微調，但仍要嚴謹，否則放鬆後疫情再起，得不償失。

鄭文燦說，目前是全國一致實施三級管制，三級管制的精神是減少社會活動，降低病毒傳播的管道，切斷社區傳播的機會，目的就是建立起「社區防護網」的概念，讓Rt值降到1以下，讓確診個案慢慢降低，所以三級管制調整的考量有3個，第一個是傳播率是不是降低到1以下或更低，第二個是採檢或篩檢的陽性個案人數是不是到正常值，要看採檢的陽性比例，像是桃園1年多來採檢陽性率大概是0.68％，第三個就是熱區跟群聚感染的事件有沒有獲得控制。

「目前看起來628三級管制應該會延長！」鄭文燦說，目前還沒有全面解除三級管制為二級的條件，雖然有人建議採分地區或者是微管制，不過分地區不太符合台灣社會生活的情況，畢竟現在確診個案大部分都是各縣市互動的結果，很難有哪個地區在確診病例是空白的，即便有空白，那也不代表那個地區安全，當它群聚活動多了就有風險，所以分地區解封的話有一定的風險。

鄭文燦說，三級管制下，婚喪喜慶、宗教活動都做了管制，在室內跟戶外都停止群聚集會活動，但考慮到經濟和生活，商業活動規範可以在三級管制下微調整，因此若三級管制延長，可以考慮「分類別」，在不同產業會有一點不一樣的情況，「分地區」則不太可行。

鄭文燦說，雖然確診案例在100例以下，但還沒有到達清零的階段，像幾個群聚感染事件也還沒有落幕，他認為還是要保持戒慎恐懼的心情，有時候疫情高高低低，起伏不定，假如一下子放鬆了、疫情再起，會得不償失，因此還是要採取嚴謹的態度。