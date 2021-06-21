香港已連續14日沒有本地確診病例，香港特首林鄭月娥21日宣布，自本週四（24日）起放寬防疫措施，包括放寬已接種疫苗人士抵達香港後的強制核酸檢查，也放寬餐廳營業限制。

香港信報報導，香港24日起將放寬部分社交距離措施。香港食物及衛生局局長陳肇始稱，餐飲處所A、B類維持不變；C類入座率上限由50％提高至75％；D類符合條件入座率可放寬至100％，每桌12人。酒吧、夜總會放寬至每桌4人；派對房間、卡拉OK每房或每桌8人。健身中心訓練小組房間內，所有人完成接種疫苗，各人之間如有足夠距離，可不戴口罩。

餐廳內的現場表演規定亦會放寬，條件是表演者最少需已施打一劑疫苗，並盡量戴口罩表演；主題樂園表演者如已完成接種疫苗，戶外表演將可不用戴口罩。公眾和私人泳池，入場人數上限亦可放寬至50％。

宗教聚會、不設飲食之婚禮、股東會等活動，參與人數上限可放寬至可容納人數的一半，若三分二人士已打最少一劑疫苗者，可全面放寬。

本地旅遊團，如參與人士有三分二已接種第一劑疫苗，每團人數上限可由目前的30人放寬至100人。