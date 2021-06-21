保時捷瞬間鬼切2線道

新北市台65線快速道路新莊段，今（21日）中午12時許發生一起追撞事故，一輛白色保時捷休旅車，疑似準備下快速道路，竟然從內側車道橫切2個車道出來，後方一輛水泥車反應不及追撞保時捷後又擦撞隔音牆，整個車頂全部撞凹變形，幸好駕駛命大，僅右手指擦挫傷，送醫無大礙，車禍詳細肇事責任還有待警方調查釐清。

據ETtoday新聞雲報導，白色保時捷休旅車駕駛為36歲鄭姓女子，從台65線高架橋往五股方向行駛，行經3.1公里處時，疑似準備要下快速道路，從行車記錄器畫面可看到，保時捷直接從最內側車道橫切2車道到外側車道，後方51歲廖姓男子駕駛的水泥預拌車反應不及撞上。

追撞之後，水泥預拌車又擦撞到旁邊隔音牆，車頂整個扁掉，相當驚悚，幸運的是廖姓駕駛僅右手指擦挫傷，送輔大醫院救治無大礙；而警方對雙方駕駛進行酒測，酒測值皆為0，詳細車禍肇事責任仍有待調查釐清。