新北市五股區26日凌晨2時許驚傳槍響，3輛轎車在新城八路與新五路三段路口等紅燈時，其中一輛逆向停車的白色BMW駕駛，突然搖下天窗，對空狂開數槍，路人聽到槍聲嚇得躲在路邊，趕緊報案，警方獲報到場，在現場馬路上找到3枚彈殼，經調閱監視器，鎖定BMW車牌號碼，2小時後循線在三重查獲涉案的白色BMW與賓士轎車等4 名男子，並在BMW車內發現4枚彈殼，初步研判，7枚彈殼為道具槍子彈，無人受傷，警方正在釐清開槍原因。

警方今凌晨接獲民眾報案，看到3輛轎車在等紅燈，BMW駕駛突然打開天窗，拿出手槍對空開了好幾槍，警方在現場尋獲3枚彈殼，沒人受傷，經調閱監視器，鎖定涉案BMW的車牌號碼，於凌晨4時許，在三重查獲涉案的BMW、賓士轎車，當場將余姓(23歲)、王姓(20歲)、邱姓(21歲)及吳姓(19歲)等4名男子帶回偵訊。

警方另在BMW車內找到刀械、4枚彈殼、棍棒及辣椒水，該車駕駛坦承開槍，但稱只是道具槍，不過全案仍依槍砲彈藥管制條例、恐嚇公眾罪、社維法等罪嫌進行偵辦。