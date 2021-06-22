精英(2331)今宣布推出全球最輕巧的15瓦的迷你電腦-LIVA Q3 Plus。LIVA Q3 Plus採用AMD Ryzen嵌入式V1605B高效能處理器，結合AMD「Zen」CPU 和「Vega」GPU基礎架構，整合成超強SoC解決方案，提供使用者極速高效的處理能力且能降低耗電量；長期穩定的使用環境，讓您輕鬆管理內容；其口袋般大小的尺寸，能解決空間有限的環境問題。LIVA Q3 Plus專為企業用戶設計，能運用在數位看板、智能辦公室、媒體伺服器、零售自助櫃檯、數位賭場遊戲等智能解決方案。

LIVA Q3 Plus機身只有約一個滑鼠大小卻可蘊含超高效能，採用AMD Ryzen嵌入式 V1605B高效能處理器，使用獨家堆疊式機構設計，相比於以往高效能處理器大多高達65瓦TDP及需較大散熱空間，本次打造了僅15瓦TDP的口袋型迷你電腦，在最小的機身中內建微型風扇，能更有效的散熱並提升系統運作的穩定性，達到更好的工作效率。

LIVA Q3 Plus迷你電腦採用整合式AMD Ryzen嵌入式高效處理器，內建高效能圖像顯示卡，帶給使用者絕佳的視覺饗宴；支援mDP和HDMI雙顯示器，以4K超高解析度輸出，同時也支援HDMI CEC標準協定以電視遙控器遠端開關電腦。適合多任務使用者(如工程師、客服人員)以及遠距工作使用者，增加工作效率。

LIVA Q3 Plus迷你電腦雖然體積小，卻搭配多種功能的連接埠，滿足使用者多樣化的工作需求。前面板配有兩個高速USB 3.2 Gen 1x1，一個USB 2.0連接埠，後方面板配有一個HDMI 2.0、一個mDP 1.4和一個Gigabit LAN，側面除了具備一個Micro SD卡槽，最高可達1TB，方便使用者隨時擴充，也配有一個安全鎖插槽(Kensington lock)，即使安裝在開放空間如零售商場等地，可確保在非破壞性狀況下無法拔除，達到安全防護效用。