iOS怪奇漏洞被發現！如果你習慣在外會時常連線上免費Wi-Fi熱點來節省網路流量的話，請小心。近日有資安研究員發現，連上含有特定字符的Wi-Fi熱點時，會導致iPhone的Wi-Fi功能失效，短期會造成不少使用上的困難，所幸透過重置網路設定便可順利自救。

近日資安研究員Carl Schou發現，iPhone、iPod touch、iPad等設備連接上SSID為「”%p%s%s%s%s%n”」的Wi-Fi網路時，Wi-Fi連線功能會即刻失效，就算設備重新開機也無法解決問題。此外，使用到Wi-Fi連線功能來執行的AirDrop以及AirPlay也會連帶失效，對於仰賴Wi-Fi連線功能，以及這兩項功能的使用者來說，造成極大困擾。

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n” my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18 2021

《BleepingComputer》網站推測，iOS內系統的漏洞應是把SSID 內的「%」跟程式語言的指令混淆，導致系統會將Wi-Fi功能關閉。根據了解，研究員測試的iOS裝置系統是iOS 14.4.2，但根據了解在最新的iOS 14.6版本中，該漏洞也仍舊未修復。因此，如果千萬不要連線到類似名稱的Wi-Fi熱點，以免讓手機功能無法順暢使用。

若是透過重新開關機，是無法解決上述問題。唯有透過「設定 > 一般 > 重置 > 重置網路設定」來恢復。這時系統會將Wi-Fi、電信商、VPN等網路都重新設定，屆時就可以再度順利使用Wi-Fi功能。