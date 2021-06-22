中油輸油管線破裂 25公噸原油飄散小琉球海域 14:272021/06/22 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真） 恆春居民從21日晚間起，陸續反映有聞到油汙味，而琉球鄉居民更在22日一早發現漁港水面布滿油漬，環保局獲報後追查發現，是中油公司大林外海輸油管線破裂，目前正緊急處理中。 屏東環保局指出，因中油公司大林外海輸油管線破裂，導致原油外洩，初估可能最大洩漏量約25公噸，目前油汙飄散至琉球鄉花瓶岩及中澳沙灘岸際。 環保局說，已立即通報海巡署琉球安檢所先舖設攔油索及吸油器材緊急應變中，並請中油公司儘速處理應變，避免汙染擴大。 中油外海浮筒輸油管破漏 5工作船處理海上油污 中油大林廠輸油管破裂汙染小琉球 廠方回應了 #輸油管線 #環保局 #中油公司 #大林 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台8線20K大巨石掉落躺路中 員警冒雨交管維護安全 11:032021/06/20 寶島 中油原油外洩污染琉球沿海 屏東縣政府啟動應變機制 18:412021/06/22 財經 中油再次漏油！輸油管破裂汙染小琉球 高市漁民促進會：重大疏失 19:072021/06/22 社會 油管破污染小琉球海灘 中油今道歉諾明晚除畢油污 20:372021/06/22 財經 金門3天2起越界中線 累計5男送居檢防堵破口 10:092021/06/20 社會 小琉球浮潛遇惡狼教練 正妹在美人洞慘遭奪走初夜 13:342021/06/22 社會 瑞儀董事長 王本然打造非你不行競爭力 04:102021/06/20 專題周報 台泥大陸市場7月再添生力軍 廣東韶關年產2百萬噸產線投產 18:562021/06/22 財經 《電腦設備》業外進帳吃補 神基挑戰季線反壓 10:192021/06/22 財經 華為遇襲 華為雲CEO 余承東扮轉型推手 04:102021/06/20 專題周報 台9線新住民小攤 剩3家苦撐 04:102021/06/22 地方新聞 社會熱門新聞 人夫秀3寶戲水照比基尼辣妻超搶眼 網笑：把圖放大的承認 - 社會 理專騙客戶近2億 玩期貨、彩券行只剩下40萬 - 社會 雲林30歲媽打疫苗後餵母乳 2月大女嬰隔日竟猝死 - 社會 23歲女掏光自己借爸20萬元 他轉手給新歡女兒100萬元 - 社會 男女大生陳屍車內疑點多 女方父：女兒前晚才說正準備期末考 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。