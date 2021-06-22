大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

大林外海輸油管線破裂，初估約有25公噸原油飄散小琉球海域。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春居民從21日晚間起，陸續反映有聞到油汙味，而琉球鄉居民更在22日一早發現漁港水面布滿油漬，環保局獲報後追查發現，是中油公司大林外海輸油管線破裂，目前正緊急處理中。

屏東環保局指出，因中油公司大林外海輸油管線破裂，導致原油外洩，初估可能最大洩漏量約25公噸，目前油汙飄散至琉球鄉花瓶岩及中澳沙灘岸際。

環保局說，已立即通報海巡署琉球安檢所先舖設攔油索及吸油器材緊急應變中，並請中油公司儘速處理應變，避免汙染擴大。