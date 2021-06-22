新冠肺炎本土疫情已連續幾日百人以下，其中新北確診數也降至2位數以內，對此，資深媒體人韋安認為，這次疫情海嘯來臨，若不是侯友宜用對方法，全力圍堵，新北的疫情不可能從最高一天幾百確診，壓制到現今的幾十例；韋安直言，抗疫之戰只是開始，身為縣市首長，侯友宜全台壓力和責任最大。

韋安今（22日）在臉書發文表示，新北確診人數至21日，降到兩位數以內，他觀察，過去一個月來，侯友宜豈止是「辛苦」，而是幾乎不眠不休投入到抗疫之戰中。據悉，新北市各局處防疫相關資訊，侯一定親看立回，每天都忙到凌晨，休息不到幾個小時，有人勸侯要注意身體，但侯認為這麼晚還發給自己的資訊，一定是重大「軍情」，怎能拖著不處理？因此無論多晚，只要和疫情相關情事，侯都事必躬親，絕不拖延。

這次疫情本土蔓延，韋安直言，若不是侯友宜用對方法，設立熱區防疫中心，找出「重熱里」全力圍堵，新北的疫情不可能從最高一天幾百確診，壓制到現今的幾十例。而且，雙北共同生活圈，新北市不可能獨善其身，例如當下北農群聚感染，自然會延燒到新北，也正因此，侯沒有任何鬆口氣的表露，一再強調「疫情沒有放鬆的本錢」。

韋安指出，侯友宜以前打擊犯罪，現在則是全力打擊病毒，抗疫之戰只是開始，身為縣市首長，侯友宜全台壓力和責任最大。