台北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，黃世傑族更批評「得寸進尺」。高嘉瑜則回應，她並未與禾馨診所任何人有私交，甚至未踏進禾馨診所，「如果有，我願意辭去立委」。國民黨台北市議員鍾沛君22日呼籲高嘉瑜趕緊吐實，否則就算拿出窖藏50年的髒枕頭臭棉被，恐怕也救援不了。

國民黨台北市議員鍾沛君。（圖/中時資料照）

鍾沛君22日在臉書就近期捲入疫苗關說疑雲的高嘉瑜喊話，她先是Hashtag強調「沒有關說疫苗啦」、「只是Line跟電話狂盧衛生局要了又要加了又加」、「沒有特權只是插隊討疫苗，還指定廠牌要莫德納」。

鍾沛君表示，民代的日常，多數選民服務都無關私人交情，因此除非要會勘，本就不會送往迎來，登門造訪。高委員主張沒去過診所、沒有私誼，這是內行人說外行話，完全不足以自證清白。

鍾沛君指出，高委員宣稱為了孕婦著想，但她做為執政黨大立委，應該直接向執政黨中央建言，或要求中央政府、指揮中心全面修改施打規則，嘉惠全體孕婦，但高委員卻在明知施打對象包括不是孕婦、不是醫護的情況下，私下用電話、Line跟衛生局套交情，替特定的診所張羅疫苗。

她認為，特定診所的特定孕婦，與全國孕婦們，是不同的概念，被高委員偷換了，更不要提這些插隊要來的疫苗有些要打在房務、廚務跟行政身上，高委員心知肚明。

最後，鍾沛君也向高嘉瑜喊話，謊言被揭穿了，別再說謊，趕緊吐實，是最好的對策，否則再這樣拗下去，就算拿出窖藏50年的髒枕頭臭棉被，恐怕也救援不了了。