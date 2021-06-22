疫情趨緩，外界質疑本月28日是否可達到解封。新北市長侯友宜今表示，目前看不到解封條件，也沒有樂觀權利，希望中央考慮4點「入境普篩守住國門」、「疫苗接種率達到一定量」、「確保醫療照護能量」、「廣篩阻斷隱形傳播鏈」。

侯友宜說，目前新北沒有解封的條件，若要解封中央必須考慮，入境普篩到底有沒有辦法守住國門，這部分一定要重新調整，疫苗接種率也要達到一定量，確保長照等照護體系接種達到一定比例，讓這些防疫人員、弱勢族群達到一定的體量保護。

侯友宜表示，除了考慮重症率死亡率有沒有往下掉，還必須確保醫療照護能量，研究究竟能不能阻斷社區隱形傳播鏈，並讓廣篩成為大家的共識，將傳播鏈阻斷；若這些條件做到的話，哪些場館要解封，會不會造成傳播鏈持續往上、監測能量在哪，都要審慎評估。

侯友宜呼籲中央，在談為解封之前，新北沒有看到解封條件，建議中央審慎評估這四大面向，真的要謹慎再謹慎。