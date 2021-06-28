北農群聚事件後，新北市開始針對境內果菜市場、肉品市場、三重魚市場員工快篩，位於三重區的全國漁會魚市場今（28）日趁周一休市進行防疫快篩、打疫苗計畫；新北市長侯友宜28日受訪表示，三重區新北漁會預計快篩750名相關人員。

侯友宜表示， 新北全力保護民生食物鏈，讓民生物資不要中斷， 新北不管從肉品市場、家禽市場、漁市場都會全部快篩並打疫苗，目前肉品市場、家禽市場已快篩、打完疫苗，今28日特別針對新北漁會準備快篩750位，同時也施打疫苗。

侯友宜說，這一段時間嚴格落實管制防疫，尤其分流降載，讓整個民生物資把防疫先做好，讓北部民眾在整個民生生活上都能夠買到生活必需品。

全國漁會總幹事林啟滄表示，今天早上8點半，由新北市立聯合醫院出動行動快篩專車，為工作人員快篩、陰性者則立即接種疫苗，預計早上11點可針對承銷人、供應人、代辦人員、魚市場同仁共約300多位進行快篩以及打疫苗，而目前所有人快篩皆為陰性。