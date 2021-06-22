北市「特權疫苗」爭議延燒，民進黨立委高嘉瑜也深陷其中，她今（22）日表示，與柯文哲的關係一直都是「君子之交淡如水」，並強調與禾馨診所無私交。柯文哲今下午於疫情記者會被問到此事，他透露，在曝光高嘉瑜的名字前，兩人有通過電話。

柯文哲表示，昨天在議會，有人說他跟高嘉瑜很好，怎麼把她的名字講出來？柯文哲強調「公開透明」，此事也讓政風處獨立調查，調查文件摘要提到「某中央民意代表」，後面則直接點名高嘉瑜。

柯文哲認為，訊息都寫在公文裡，且議員會索取資料，不如直接講，且開記者會前一小時也和高嘉瑜通過電話，畢竟「紙包不住火」，與其事後讓人家擠牙膏，這樣搞妳更慘，至於動機、原因可以再去處理。柯也感嘆，台灣這個社會，「政治越來越黑暗」，政論節目沒有消滅，台灣不會安定。

針對此爭議，高嘉瑜上午受訪時表示問心無愧，且與柯文哲一直是「君子之交淡如水」。她也透過臉書強調，協助禾馨爭取疫苗的初衷就是保護孕婦、新生兒，醫護優先，自己並未與禾馨診所任何人有私交、私誼，甚至未踏進禾馨任何一間診所過，「如果有，我願意辭去立委職務」。