大陸外交部發言人趙立堅22日主持例行記者會。有記者提問，日前美國媒體報導稱，一名美國聯邦調查局（FBI）探員承認曾誣告華裔教授胡安明（音譯）是「中國間諜」，導致胡被列入聯邦禁飛名單，他本人及其子被監控長達兩年。中方對此有何評論？

趙立堅表示，我注意到有關報導。美國媒體稱此案是美司法部「中國行動計劃」的一部分，已有聯邦議員呼籲對美情報部門在該案中的不當行為開展調查。這起誣告案既暴露出美國情報機構搞有罪推定式「調查」的一貫伎倆，也是美通過情報機構搞政治操弄的又一例證。

趙立堅說，長期以來，美國情報機構為達到特定政治目的總是不擇手段，其公信力早已碎渣一地，蓬佩奧的名言「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊」就是其真實寫照和黑色招牌。他們曾以一管疑似「洗衣粉」為證據，指責伊拉克藏有「大規模殺傷性武器」；曾派間諜偽裝成聯合國乙肝疫苗項目工作人員，收集巴基斯坦民眾的DNA；他們搞大規模監聽、竊密，連歐洲盟友也不放過；通過「知更鳥計劃」收買媒體和機構，以各種手段賄賂、操縱、利用別國記者，迫使其成為間諜。

趙立堅強調，美方應摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，停止搞政治操弄，停止干擾破壞中美在科技、人文等領域的正常交流合作。