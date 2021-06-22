前年7月4日施行第大法庭制度，第1屆大法庭票選庭員任期即將屆滿，最高行政法院22日以視訊方式召開法官會議，並進行線上票選，票選結果依序為庭長吳東都、帥嘉寶、侯東昇及法官胡方新、蕭惠芳、陳國成、王碧芳，任期自今年7月4日起至2023年7月3日止。

依行政法院組織法規定，最高行政法院大法庭由院長擔任審判長，提案庭指定庭員1人，及法官會議自全體法官中票選7人，合計9人共同組成；大法庭票選庭員任期2年。第1屆大法庭票選庭員任期自今年7月3日，期間共作成8則大法庭裁定。