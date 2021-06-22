56歲張姓婦人拿194萬元現金到銀行臨櫃申辦新帳戶，但婦人無法仔細表達新戶用途，後來才娓娓道出原是接到自稱親友電話，要商借購屋頭期款，但找不到存摺，才在親友指示下到另家銀行辦新戶，高市警方獲報趕抵協助，戳破詐騙集團新手法，幫獨居婦阻詐守財。

新興區中山一路上的1家銀行通報，張婦攜帶194萬元欲存入新辦帳戶，行員關懷提問的過程中，發現婦人無法仔細答覆為何要開新帳戶，且疑似表達、應答能力有限，行員深怕婦人恐怕遇上詐騙集團，通知轄區新興分局中山路派出所警網到場。

警方耐心詢問、苦口婆心勸導下，張婦道出原委，表示接到一通自稱是張婦親友的男子來電，希望能跟婦人商借購屋的頭期款，婦人不疑有他向男子表示身邊剛好有鉅額現金，但是找不到原本存摺可存入再匯款。

借錢的親友指示張婦將家中的194萬元的現金帶出門，先到另一間銀行開設新帳戶，再將手邊現金存入。警方當下直覺是詐騙新手法，詐騙集團可能是擔心如果直接要求婦人將百萬現金直接存入指定帳戶會被銀行行員關心而被攔阻，所以要求婦人新開設一個銀行帳戶並說服將手邊現金存入，降低銀行端起疑風險。

警方說，詐騙集團後續恐再設法利用電話遙控說服婦人轉帳或是其他方式騙取其提款卡、密碼等，所幸多虧機警的行員、員警發覺婦人表現異常，共同協力勸說攔阻，得以保住張婦多年的積蓄。