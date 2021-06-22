瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，目前PC需求的增長率相當激情，所以PC未來增長放緩是必然的，但這個核心的問題是在什麼時候放緩。幾間大的PC供應商他們的說法有點一致性，他們預期缺料的問題可能在明年的Q2會開始趨緩，這也顯示明年上半年的需求和供給趨近於平衡。

陳星嘉表示，近這幾天我們UBS的論壇，業者反應PC需求還是非常強勁，有三個觀察重心：一、通貨存貨非常低，2—3周，正常有 6—8周。二、我們自己對出貨量的預估，第二季和第三季還是會呈現季對季的增長，年對年還是有兩位元數字的增長，所以目前看起來需求還是沒有問題的。三、需求仍然大於供給，目前的缺口有 20—30%。

若PC需求如遇到不可避免的開始放緩狀態下，什麼樣的產品可以抵禦下行的風險？陳星嘉認為，有兩個產品線表現比較好，第一個是電機鋰電，另外一部分是未開發國家的客戶需求相對的比較有支撐。