針對台中火力發電廠以氣換媒規畫，經濟部宣布行政院今已核定特殊建築執照，後續將推動中火機組汰舊換新，行政院發言人羅秉成表示，台中及全國用電量逐年攀升，中火需要新建燃氣機組，行政院核定該計畫後後，希望能在2025年後陸續上線發電，此一重大的增氣計畫更讓國家「增氣減煤」的能源政策，補上最重要的一塊拼圖。

羅秉成指出，蔡英文總統已揭示「增氣減煤」為國家重要能源政策，以兼顧穩定供電與環境保護，政府也了解民眾殷切期望改善空氣品質，所以全力推動各項「以氣換煤」計畫，其中包括台中新建燃氣機組之重大電力建設，以提升中部地區空氣品質，並增加自主供電能力。

羅秉成提到，台中市用電量持續成長，去年一整年的用電量達330億度，已經超過整個台中電廠去年總發電量279億度達50億度，實際上也必須透過「增氣」計畫來滿足市民用電需求，因此政院核發本件特種建照許可，讓台中增氣計畫可以早日開工。

針對台中電廠近年來減媒成效，羅秉成說，因通霄電廠新機組上線，加上對外輸電線容量擴充，台中電廠用煤量已大幅減少超過600萬公噸，未來政院也會要求經濟部及台電，全力推動增氣計畫，並遵守減煤承諾，讓民眾「呼吸好空氣，電力好充裕」。

羅秉成進一步表示，台中市經濟發展快速，用電量也持續增加，2018年至2020年用電量成長7％，台中電廠發電量已經不足以支應。而全國用電量也持續成長，2018年至2020年用電量成長2.6％。因此台中市需要新建燃氣機組，希望能在2025年後陸續上線發電，滿足市民的用電需求，也滿足全國用電需求。