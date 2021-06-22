為有效防堵新冠肺炎病毒肆虐本土，中央疫情指揮中心謹慎以待，不時修正政策方向，以因應疫情最新變化，但朝令夕改的作法，難免引發爭議，資深媒體人黃光芹今（22）日稍早就在個人臉書吐槽，直指快篩、廣篩到入境普篩這些被專家說破嘴、網軍圍剿的事，衛福部部長陳時中先前才喊「根本沒必要」，如今卻卯起來執行，實在是自打臉。

面對快篩、廣篩到入境普篩等中央新措施，資深媒體人黃光芹今（22）日忍不住在個人臉書，以「一念放下，萬般自在」破題嘲諷，直言陳時中「記得幾個禮拜前，他還在為是否開放進口居家快篩試劑，跟邱顯智委員在國會殿堂大吵一架，其實根本沒必要」，因為他現在自己「逆時中」，不但放開手做，還緊盯著別人非得這麼做，話鋒一轉，黃光芹緊接著暗酸「放下本位，從善如流，不是很好嗎？」「有時候多聽聽別人的建議，不也很好嗎？」

不僅如此，黃光芹文末還提及近來吵得沸沸揚揚的官民合作疫苗採購事件，認為總統蔡英文最近也改走開放路線，不正印證此事端看「執政者抱持什麼心念」，倘若「一念放下」，便能「萬般自在」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922