對於女人來說，一場愉悅的性愛就像喝一杯濃醇香的咖啡一樣，首先要會挑選好的咖啡豆（前戲），再來現煮現磨（過程），最後沉醉於口中所帶來的咖啡餘香（後戲）。而且多數女人認為前戲與後戲一樣重要，前戲是撩撥情慾的開關，後戲是延續彼此愛的溫存，如果後戲做得好，女人自然會期待與你下一次床上約會。

可惜的是多數男人通常有急著辦正事的傾向，結束後就倒頭就睡，因而忽略女人重視的心靈與情感部分。更糟糕的是有些還射後不理或起身離開，讓女人感覺被當成炮友或洩欲工具，這樣的性愛態度很快就會被三振出局。

會這麽說是因為在諮詢室裡，我常聽到女人抱怨男人的另一個問題，都跟性行為結束後所發生的事情有關。

「讓我印象最糟的性經驗：之前有一任男友，他只要想要，就直接摸我的私密處，然後就直接插入，過程中只有痛，沒有任何愉悅感，我都要忍著等他結束。每次結束後他就自己穿好衣服，離開房間…十足的渣男，不到兩個月就跟他切了！」—28歲，小晴。

「男人是不是都不太重視後戲？想起前兩任男友，每次做愛完後不是睡著就是起身去洗澡，完全沒有關心躺在身旁的我，就連現任男友，也是一樣…感覺不懂我要的，最後實在受不了，直接跟男友反應，我需要事後抱抱、親親，他才照做…」—30歲，千千。

聽完她們說的，可想而知後戲對女人來說是很重要的。因為她們需要男人的溫柔陪伴與關注來感受愛。偏偏男人常get錯重點，認為性愛的最高境界就是千變萬化的姿勢與衝刺勇猛的爆發，事後除了睡覺還能有啥「出頭」？顯然男人都忽略了：後戲才是觸動女人心弦的重要環節。哎，果真是性前人模人樣，性後卻完全走樣。

那麼，又該怎麼做才能讓女人有「久旱逢甘霖」的感動呢？以下有四個小提點，趕快學起來，讓你的她成為世界上最性福的女人。

1.擁抱的力量：讓愛不言而喻

說到擁抱，有不少研究證明，發現擁抱真的可以療癒人心。只要透過身體上的接觸就能誘導腦內分泌激素與引起化學反應，使人放鬆、舒壓，穩定情緒。因此，男性們要記得，性愛後不管有多累，先「抱緊處理」就對了，不僅能夠提供立即的溫暖，還能傳遞愛意，這是最直接、有效的方式了。

2.深情的凝視、親吻，讓她沉溺於你的柔情

眼睛是靈魂之窗，是通往內心最快的入口。想要表達你對她的愛，不妨激情過後深情地凝視她，並帶著甜蜜的親吻，讓她感受到你的濃情蜜意。就像吃高級西餐一樣，吃完前菜、麵包、湯品、主食後，也許腸胃已經八分飽，餐後的甜點蛋糕卻還刺激著你的味蕾，讓人意猶未盡。

3.一起共浴，情慾延續

性愛後的鴛鴦浴，是一個很棒的情趣。一方面幫對方清潔洗淨身體，另一方面還能審視剛剛激情時所留下愛的印記，也許在幫彼此清洗、擦身過程中，腦海中的情色畫面一直反覆重播，說不定等等共浴完，年輕力壯的你回到房間後慾火繼續延燒，再次激發熱情，讓高潮持續一整夜。

只要透過擁抱這類身體上的接觸，就能誘導腦內分泌激素與引起化學反應，使人放鬆、舒壓，穩定情緒。(示意圖/Shutterstock)

4.聊聊對性愛的想法，期待下一次的美好

性愛結束後，不妨給彼此多一些鼓勵與讚美，讓之後的性生活更和諧。例如：

「親愛的，我好喜歡你剛剛愛撫xxx（指身體部位）的方式，如果力道在輕柔一些，就會更完美了～」

「寶貝，妳的口愛技術真棒，下次如果可以，讓我看看妳幫我口愛的表情，這樣我會興奮一整晚，說不定連做夢也會笑。」

「我喜歡後背式的體位，感覺插入比較深，加上你一直猛烈的撞擊，我一下子就達到高潮了，下次再繼續…」

最後導師再此提醒，性愛後交談的重點：一定要先給鼓勵，再表達需求，讓這些話題成了沒有壓力的枕邊蜜語，讓下一次的性愛成為最美好的飯後餘香。