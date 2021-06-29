紙風車發起線上陪伴計畫，將今年全新製作的《雨馬》及2015年製作的《順風耳的新香爐》搬上線上平台限時播放，分別將於7月3日、10日連續兩個周末限時播出，讓孩子免費觀看歡笑迎接暑假。

紙風車文教基金會董事長柯一正表示，綠光劇團與紙風車劇團都希望做對大人及孩子有意義的事。上週，綠光劇團用一周時間陪伴大人，這次他跟執行長李永豐討論，暑假到來，紙風車是不是可以透過線上播映，讓大人小孩在疫情期間不出門也能看戲，於是發起「紙風車線上陪伴」計畫。

紙風車劇團選戲，主要著眼《雨馬》代表和平與幸福的約定，《順風耳的新香爐》象徵面對不確定的未來必須無懼。兩齣戲連續兩個周六晚上七點於紙風車劇團FB粉絲專頁及YouTube官方頻道播出，每部線上停留72小時。

客家委員會楊長鎮主委說，《雨馬》是今年客委會與紙風車新作，這次將《雨馬》用線上傳遞給全世界孩子，就好像客家在地食材『餘甘子』劇中治好島民病痛，撫慰及安定孩子內心的不安。藝術監督小野表示，劇中身披著繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，而花族和猴族代表族群融合，這份安定和溫柔正如《雨馬》想獻給孩子堅定內心。

另一部限時播出的戲《順風耳的新香爐》，改編自知名文學家李潼的同名作品，故事描繪媽祖左右護法之一順風耳，為了能在廟裡有專屬的香爐，下凡追求自己願望的歷程。

另外，【紙風車繪本故事劇場】已在劇團YouTuBe頻道推出8部作品，以戲劇表演方式演譯繪本故事，每集約10分鐘，觀眾可以隨選即看，由遠流出版社無償提供授權。