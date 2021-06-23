四月二日清明連假首日，一輛滿載要返鄉掃墓或到花東旅遊的乘客的太魯閣號，在行經花蓮大清水隧道前，因撞上摔落鐵軌的工程車，造成我國半世紀以來最嚴重的鐵道事故，共奪走四十九條人命，逾二百人輕重傷。

事後，究責與檢討聲浪不止，各界大小額捐款也不斷湧入，據衛福部統計，截至當月十五日止，捐款筆數達三十五萬多筆、金額合計十一億一千多萬元。事實上，除了捐款與社會救助外，對於這次死傷民眾的賠償，被討論最多的還是各種保險的理賠。而各家保險公司緊急啟動的快速理賠措施，及金管會陸續公布受災保戶的投保狀況等，也都受到社會各界的關注。

「這算是汽車交通事故嗎？強制車險是否會理賠？」在事發的第一時間，相信不少民眾都有著這樣的疑問，之後隨著媒體的報導，才知道在此一事故中，光肇事工程車的強制車險賠款就高達一．四億多元。而台鐵旅客運送責任險的理賠金也上看「每一事故最高限額」二億元。

而民眾自行投保的各種人身保險、產險傷害險、旅平險，以及九位刷卡買票就獲賠一．五億元的信用卡保險，還有學生保險及近年來金管會大力推動的微型保險等，都在這次災難中發揮保障的功能，也讓國人再次看到保險的重要。尤其，因此事故身亡的四十九位民眾中，絕大多數都是青壯年，都是家庭的經濟支柱，更是一家老小的倚靠。天有不測人有旦夕，當遇上了，事先安排的保險，至少還能遺愛照顧家人。

民眾的愛心滿滿，讓這次受災戶獲得的捐款分配額創新高，不過畢竟是特例，也並非每次的意外都能有這樣的救助。但若是保險，就的的確確是一種互助。以這次工程車的強制車險來說，年繳不過二、三千元保費，之所以能啟動上億元的理賠，靠的就是全國千萬輛汽機車所繳保費發揮的互助功能。

國人熱愛儲蓄險，總認為保障型商品若沒出事就平白損失保費。事實上，能用少少保費獲得大大保障的就只有保障型保險。購買保險是為了預防萬一，而當「萬一」是發生在他人身上時，繳出去的保費也成了對他人的幫助，這就是保險的真締。

唯有認清保險的真價值，才能買對保險、用對保險，並在聰明使用保險當中了解，原來，買保險就是一種自助助人的行為。

(本文摘自《現代保險雜誌389-390期》)