年度第三場四大賽溫布頓草地錦標賽將於6月28日點燃會內賽戰火，單打會外賽目前已經開跑，首輪台灣男子選手莊吉生克服浪費5個賽末點的危機，最終6比3、7比6（4）力克德國會外賽17種子高若尼茲克（Peter Gojowczyk），繼2018年後再度向挑戰溫網正賽跨出第一步，接下來要挑戰日本選手伊藤龍馬。

這場比賽原本21日要登場，但因為當地下雨耽誤賽程，延到22日才開打，第一盤莊吉生和對手一路互保僵持，直到第8局莊吉生在高若尼茲克的發球局一口氣連搶3分獲得破發點並順利破發，接著再保發，搶下一盤領先。

第二盤中段兩人互破發球局，莊吉生靠著多一次破發取得局數領先，第10局莊吉生在自己的發球局以40比0率先出現賽末點，但被高若尼茲克頑強地一一化解，錯過5個賽末點沒能拿下的莊吉生因此遭到破發，雙方局數回到平手局面，最後進入搶七局，在4比4平手後，莊吉生一口氣連得3分，順利收下勝利。

莊吉生順利晉級後，20歲女將梁恩碩也預計要在今天（23日）於溫網女單會外賽出擊，首戰面對會外賽頭號種子、哥倫比亞塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano），希望繼今年法網晉級會內之後，再度叩關大滿貫女單正賽。