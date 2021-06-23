中央沒配新北果菜公司疫苗 侯友宜：中央希望先用庫存再補足 10:182021/06/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央沒配新北果菜疫苗 侯友宜：中央希望先用庫存再補足。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北農群聚引發全台恐慌，中央決定額外配給北市4000劑疫苗讓北農相關人員施打，但與北農密切合作的新北果菜公司卻沒分到；新北市長侯友宜23日受訪表示，目前中央希望先用新北庫存打，事後會再補足。 侯友宜說，昨天有特別為這個事情再開會，目前這部分都已經協調好了，中央會即時的把這次兩個果菜公司施打的疫苗給我們補足。 三級警戒有條件微解封 今拍板 因應接種潮 中市306家診所將可施打 #新冠肺炎 #台灣 #補足 #北農 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 800名移工訪查員 盼納優先施打對象 09:212021/06/23 生活 54確診 柯甩鍋：市場染疫不一定在北農 04:102021/06/23 焦點要聞 新北社區篩站昨篩6424爆量 17名陽性3人有北農相關接觸史 09:102021/06/23 生活 不看好微解封 嘉義旅宿業咬牙撐 04:102021/06/23 地方新聞 市場快篩護照上路 第一線先打疫苗 04:102021/06/23 焦點要聞 打完疫苗哺乳嬰猝死 初判嗆奶窒息 04:102021/06/23 焦點要聞 長者緩打潮 中市調查27.4％憂致死率 04:102021/06/23 地方新聞 疫情期間蔬果叫貨量暴增 包裝物流量能卻追不上 09:472021/06/23 生活 到關島打疫苗 旅行社推機＋酒5萬有找 04:102021/06/23 財經要聞 北農恐爆傳播鏈 專家談解封還太早 04:102021/06/23 生活新聞 里長曝診所疫苗報廢找1至7類遞補 北市衛生局卻說不能打 09:022021/06/23 生活 生活熱門新聞 民間再買500萬劑BNT 慈濟今遞件食藥署申請 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 彰化里長娘揪南投師兄 端午連假赴龍山寺渡靈全染疫 - 生活 直擊南化水庫防淤隧道啟動排砂 滾滾泥水畫面曝光 - 生活 颱風最快今生成 併入滯留鋒 全台致災降雨再炸3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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