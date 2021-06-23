北農群聚引發全台恐慌，中央決定額外配給北市4000劑疫苗讓北農相關人員施打，但與北農密切合作的新北果菜公司卻沒分到；新北市長侯友宜23日受訪表示，目前中央希望先用新北庫存打，事後會再補足。

侯友宜說，昨天有特別為這個事情再開會，目前這部分都已經協調好了，中央會即時的把這次兩個果菜公司施打的疫苗給我們補足。