嘉義大學「新民校區學生宿舍新建工程」今天舉行動土典禮。（嘉義大學提供）

嘉義大學新建新民校區學生宿舍示意圖。（嘉義大學提供）

嘉義大學新民校區位在嘉義市的新蛋黃區上，生活機能佳，有塊閒置多年的土地險被國有財產署收回，嘉大積極搶救回來，斥資4億多元興建學生宿舍，今天舉行動土典禮，預定2023年11月完工，提供378個床位。

嘉義大學23日舉行「新民校區學生宿舍新建工程」動土典禮，由校長艾群擔任主典者，學校一級主管、郭書勝建築師及營造公司董事長徐一平等人，共同祝禱新建工程順利平安。

嘉大表示，新民校區新建宿舍基地位於嘉義市世賢路四段208巷旁，總工期850個日曆天，預計2023年11月完工，工程發包金額4億0638萬元，全部是嘉大自籌，將建造地上8樓、地下1樓的鋼筋混凝土大樓。

3至8樓為宿舍套房，有180間雙人套房、18間單人套房，共有378個床位，1至2樓將招商委外經營，地下1樓為地下停車空間及機房。

艾群表示，宿舍基地曾因閒置，遭財政部國產署要求收回，學校爭取保留利用，2017年5月獲教育部同意這項興建案，但近年物價工資飛漲，又因疫情致物價及人工成本增加，4度流標後，校務基金會再追加9000萬元，今年5月才順利決標。

學務長林芸薇說，新建學生宿舍工程一波三折，終於動土了，規畫現代化的住宿空間及管理，目前預估雙人套房半年每人收費約1萬8000元，單人房半年約24000元，未來視物價波動再調整定案，優先供應新生、弱勢學生及國際交換學生租用。