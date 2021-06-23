全台三級警戒再延長！ 柯文哲無奈點關鍵：如果沒疫苗大概就是這樣

中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國三級警戒延長至7月12日，台北市長柯文哲表示，這是很難的題目，就日本東京的經驗來看，共發布3次緊急宣言「受不了就放鬆、又發布、再放鬆」，當沒疫苗時就是這樣。

柯說，現在中央說再延至7月12日，就日本東京經驗，也是發布3次緊急宣言，然後到最後「受不了又放鬆、又發布、再放鬆」，當沒疫苗時就大概就是這樣子，若一直維持目前狀態，台灣經濟要怎維持？台灣雖是以電子業、外銷為主，對GDP實質影響不大，但底層民眾需要相當程度的救急。

柯說，他講很多遍，一開始即主張「用最低成本維持三級警戒的效果，撐到有疫苗打」，但現在為止，他也不在中央，不知中央的疫苗實際進度，美國250萬劑疫苗現只是運到台灣，都還沒拿出來打，另外還有日本124萬劑疫苗，若扣掉這些，台灣到現在自己才買多少疫苗？差不多才幾十萬、50萬劑，他沒實際算過。

柯說，全世界已至少打了25億劑疫苗，他很納悶台灣到底發生了什麼事？傳言講「有人不高興」，但這樣講太隱晦，如今要拿捏那個平衡點的確相當困難，這是很難的政治題，他無法去做決定，因他根本不知疫苗何時來、來多少，這道題目無法回答。