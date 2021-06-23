近日一位大陸網友上傳一部重慶車展影片，直言：「我表示很無語。」意外在陸網引發熱議。原來影片中有一位白衣車模手足無措地站在車子前，被一群拿著手機的年輕男子瘋狂逼近，並拚了命往她的胸前部位狂攝，這一幕也讓上萬網友看了氣炸，直斥這太過分了。

近日在重慶車展上，發生了一件讓女網友看了憤怒不已的事情。一群年輕男子拿著手機，團團包圍著一位漂亮車模拍照，不僅整個人快貼上去，拍照距離幾乎為零，還被發現他們似乎猛對著車模胸部拍，車模一度試圖保持與對方距離，卻被逼到差點連自已衣服都要穿幫，眾男行徑令人傻眼。幸好最後是一位保全大叔出面阻擋，才讓這位可憐車模得以有喘息空間。

到底在拍哪邊？（取自抖音）

保全看不下去，出面阻擋。（取自抖音）

隨後一位看不下去的大陸網友，也在抖音上傳了這段影片，直言他很無語。不少網友看完影片也對這位漂亮車模處境感到心疼，紛紛留言開罵「他們的眼神像是要把別人吃了」、「車展不是應該拍車嗎」、「這是漂亮成啥樣了？」、「直接原地恐男」。

可憐車模身分被起底，是擁有20萬粉絲的抖音網紅「抱起小熊就跑」。(取自抖音)

隨後這位漂亮車模的身分也被扒出，原來她在社群網站也是小有名氣，是一位擁有20萬粉絲追隨的網紅「抱起小熊就跑」。她早前也上傳了當天在車展工作側拍影片，雪白肌膚加上甜美臉蛋，被網友狂讚根本小仙女。