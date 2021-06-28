一名男子騎單車上國道1號逆向行駛，遭車輛撞擊，警方獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

1名男子於27日夜間11時許騎腳踏車，逆向從楠梓交流道往南，在國道1號北向358.5公里處遭汽車撞擊，當場死亡。國道第五大隊說，死者身分待查，至於該名男子為何騎單車上國道，仍須釐清。

國道警察於27日11時19分獲報，指國道1號北向358.5公里處發生死亡車禍，到場處理。警方在中線與外側車道處發現腳踏車，腳踏車被撞成廢鐵，該名男子已經明顯死亡。

國道警察初步調查，此名騎腳踏車的男子先被一輛休旅車撞擊，之後再遭另一輛汽車輾壓，當場死亡。警方已經於凌晨1時20分排除路況，全線恢愎通車。