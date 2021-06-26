新冠肺炎疫情近日雖有趨緩狀態，即便全台三級警戒延長至7月12日，卻有不少民眾似乎已經關不住，趁著假日前往旅遊景點散心，就有網友PO出日月潭湧現車潮的狀況，引發網友痛批是防疫破口，美女律師李怡貞更怒斥：「要死一起死吧」，引發議論。

有網友在《爆料公社》PO文，從端午節連假後，即便日月潭商家配合防疫暫停營業，仍有大批遊客在假日前往該地遊玩，直呼相當納悶遊客到底要玩什麼？李怡貞見此亂象痛斥：「北毒南送，屏東的變種病也北送，癱瘓交通，也滅掉潭周圍的鄉里，順便自我毀滅，讓我們大家一起淪陷不要救台灣了，打什麼疫苗都會死」。

對於疫情尚未完全控制，民眾卻不顧防疫跑出去玩樂，讓她無奈表示：「看來關在家什麼都不做真的很難，比去死還難，要死一起死吧」，對此，網友也大表同感回應：「醫療人員還悶在兔子裝內賣命，你卻在日月潭放風」、「人性是罵不走的，網路上罵再兇再氣，沒有強制措施一樣出遊」、「高喊都是政府的錯，然後乖乖的跟著排隊塞車去遊玩」、「每次看到這一幕，都會覺得宅在租屋處變得毫無意義」。

之前端午節連假時，政府呼籲暫時別返鄉，避免長造成防疫破口，李怡貞當時也發文請阿公阿嬤等家族長輩體諒，不要逼子孫返鄉，用視訊就好；也提醒年輕人，嚴峻疫情當前「愚孝不是孝」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922