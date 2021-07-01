台中市7歲男童練柔道遭教練重摔昏迷、腦死，在醫院加護病房與死神搏鬥70天，仍於前天（6/29）宣告不治，噩耗讓家屬難以接受，希望司法能還予公道，對此，美女律師李怡貞也不捨發文：「孩子閉上眼前的痛苦和恐懼有多大？」

李怡貞聽聞七歲黃小弟去當天使後，坦言對此事非常氣憤，強調自己是主張虐童者唯一死刑的非理性法律人，也希望透過修法保障兒童權益，加重施暴者責任，畢竟難以接受寶貴生命來到世上沒多久，就結束在喪心病狂的變態手裡，還是依附關係最密切的人，強調這是「大過肚子就會知道生命的奇妙和珍貴」，也不禁感概：「孩子閉上眼前的痛苦和恐懼有多大？」

李怡貞表示從影片看來，黃小弟就是被狠狠被摔死，強調「被教練刻意樹立的假威嚴給害死，被無知給活生生弄死」，也期盼未來在教練刑責體現外，能持續研擬修訂未來兒童相關權益的保障法規，才能讓黃小弟的死有價值，對此，網友也紛紛留言：「媽媽豁出一條性命才留得下的生命，兇手卻能如此輕而易舉奪走」、「我到現在都不敢去看影片，真的是大過肚子，撐過肚皮的，才懂那種心撕裂的痛」。

據了解，黃姓男童經過70天的治療，雖然展現驚人求生意志，但這幾天心跳、血壓一直往下降，狀況每況愈下，在醫師與家屬說明溝通後同意拔管，並於6月29日晚上9點多宣告不治。